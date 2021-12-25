Шапаренко установил рекорд по количеству результативных передач за сезон

На счету полузащитника «Динамо» уже пять ассистов

  • 25.12.2021 09:48
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Шапаренко установил рекорд по количеству результативных передач за сезон
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

23-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко проводит эффективный и результативный сезон, на экваторе которого является одним из самых полезных игроков команды.

В первой части сезона 2021/22 Николай отметился тремя голами (в ворота «Колоса», «Миная» и «Мариуполя» в украинской Премьер-лиге), а также записал на свой счет пять результативных передач. Таким образом, Шапаренко не только установил собственный рекорд по количеству голевых пасов в течение сезона, но и является лучшим ассистентом «бело-синих», разделяя это достижение с Ильей Шкуриным.

До нового личного рекорда продуктивности Николаю необходимо совершить еще четыре результативных действия во второй части сезона. До сих пор самым успешным для Шапаренко, дебютировавшего за первую команду «Динамо» в конце 2017 года, был сезон 2018/19, в котором хавбек забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи во всех официальных турнирах.

Показатели результативности Николая Шапаренко в «Динамо» по сезонам:

2021/22 (первая часть) – 3+5
2020/21 – 5+4
2019/20 – 1+0
2018/19 – 8+3
2017/18 – 1+2

К тому же, в текущем сезоне динамовец добавил в индивидуальный актив достижение на уровне национальной команды, забив свой первый гол в футболке сборной Украины – 4 сентября 2021 года в поединке отбора на ЧМ-2022 против Франции (1:1).

Источник — ФК Динамо Киев

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