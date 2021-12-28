Юрий ВИРТ: «3-4 иностранца приедут в Верес»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно:

«Мы хотели перед стартом чемпионата кем-то усилиться, но было мало времени между чемпионатами, чтобы детально заняться этим вопросом. А брать лишь бы взять - не хотелось бы этого делать, и лишь успели оформить переход с Михаилом Гечевым.

На сегодняшний момент мы уже пристально смотрим на зарубежный рынок, просматриваем футболистов, и с некоторыми ведем переговоры, и есть надежда, что эти игроки усилят команду. Думаю, 3-4 иностранца приедут. До начала сборов есть еще целый месяц, за этот период они подпишут с клубом контракты».

Ранее Вирт рассказал, когда «Верес» переедет на свой новый стадион.