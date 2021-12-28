Юрий ВИРТ: «Надеюсь, в конце апреля сможем выйти на новый стадион»

Реконструкция арены в Ровно находится на завершальной стадии

  • 28.12.2021 14:36
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Юрий ВИРТ: «Надеюсь, в конце апреля сможем выйти на новый стадион»
© НК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт сообщил, когда стоит ожидать возвращения команды на родную арену. 

«Строительство стадиона идет хорошим темпом, и надеюсь, что в конце апреля - начале мая сможем выйти на новый стадион. Поле уже застелено, засеяно, только нужно, чтобы оно укрепилось. Также строится искусственное поле на базе, и по приезду со сборов в Турции, думаю, команда начнет тренировки на поле последнего поколения. А в феврале планируется начало возведения корпуса на тренировочной базе, и еще одного травяного газона. Если все пойдет по плану, то к концу года все буде готово, и мы сможем полноценно заехать и отметить новоселье», - сказал Вирт.

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Источник — UA-Football

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