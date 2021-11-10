ВИДЕО. Стадион мечты. Верес показал, как проходит реконструкция стадиона

Переоборудование «Авангарда» должна завершиться в 2022 году

  • 10.11.2021 23:23
  • 1468 просмотров
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ВИДЕО. Стадион мечты. Верес показал, как проходит реконструкция стадиона
© ФК Верес Ровно

Клуб УПЛ «Верес» показал, как проходит реконструкция стадиона «Авангард» в Ровно.

По предварительным подсчетам, на переоборудование арены было выделено около 550 млн грн.

Реконструкция «Авангарда» должна завершиться в 2022 году. Свои домашние матчи в УПЛ «Верес» пока проводит в Луцке.

ВИДЕО. Стадион мечты. Верес показал, как проходит реконструкция стадиона

Источник — Sport.ua

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