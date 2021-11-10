Клуб УПЛ «Верес» показал, как проходит реконструкция стадиона «Авангард» в Ровно.

По предварительным подсчетам, на переоборудование арены было выделено около 550 млн грн.

Реконструкция «Авангарда» должна завершиться в 2022 году. Свои домашние матчи в УПЛ «Верес» пока проводит в Луцке.

ВИДЕО. Стадион мечты. Верес показал, как проходит реконструкция стадиона