Клуб УПЛ «Верес» показал, как проходит реконструкция стадиона «Авангард» в Ровно.
По предварительным подсчетам, на переоборудование арены было выделено около 550 млн грн.
Реконструкция «Авангарда» должна завершиться в 2022 году. Свои домашние матчи в УПЛ «Верес» пока проводит в Луцке.
ВИДЕО. Стадион мечты. Верес показал, как проходит реконструкция стадиона
Источник — Sport.ua
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