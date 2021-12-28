ЗАДЕРНОВСКИЙ: «Расследование подтвердило подлинность фактов статьи в WS»

Экс-главред официального сайта «Динамо» - об итогах расследования в Англии по «кейсу Беседина»

  • 28.12.2021 15:44
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ЗАДЕРНОВСКИЙ: «Расследование подтвердило подлинность фактов статьи в WS»
© Фото из личного архива Олега Задерновского

Многолетний автор английского журнала World Soccer Олег Задерновский рассказал об итогах расследования, которое было проведено в Англии после жалобы, заявленной киевским «Динамо».

– После того, как «Динамо» (Киев) сделало официальное заявление, что Ваша статья в ноябрьском номере английского журнала World Soccer об уклонении клуба от налогов была клеветой, Вы сказали, что дадите интервью после окончания расследования…
– Именно такой и была моя позиция. Согласитесь – это логично. Хотя в самом заявлении «Динамо» было много лжи. Например, что я якобы написал статью, так как оказался недовольным тем, что не восстановился в должности. Правда же состоит в том, что итогом трехлетних заседаний в судах стало то, что «Динамо» по Мировому соглашению аннулировало приказ о моем увольнении за систематическое невыполнение трудовых обязанностей, издало новый приказ – по согласию сторон, и выплатило мне всю положенную финансовую компенсацию. Я остался вполне удовлетворенным. У меня уже давно нет никаких претензий к клубу по этому вопросу. 

– В заявлении «Динамо» указало, что у Вас новое хобби – распространять заведомо ложную информацию о «Динамо», используя все доступные информационные площадки…
– Но это абсолютная ложь! Уже 28 лет я пишу для британского журнала World Soccer. Практически обо всех футбольных событиях, связанных с Украиной, читатели журнала узнавали из моих статей. Кстати, еще до завоевания «Золотого мяча» в «Милане» Андреем Шевченко я предложил статью об этом очень талантливом форварде, в то время, когда он играл еще в киевском «Динамо». Он стал первым украинцем, фото которого было помещено на обложку журнала World Soccer. 
Кстати, больше десяти лет назад я неоднократно писал в World Soccer критические статьи о методах работы тогдашнего главы ФФУ Григория Суркиса. Одной из самых заметных стала статья под заголовком «Правление хаоса», опубликованная в мае 2009 года. 

– Чем закончилось для Вас проведенное служебное расследование?
– Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководство издательского дома Kelsey Publishing Ltd за то доверие, которое они мне оказывали с момента получения жалобы от «Динамо». Мне сразу сообщили, что во время расследования будут проверены все факты, изложенные в статье, и сам процесс будет предельно корректным и беспристрастным. 

– После получения клубом 29 ноября ответа, что в электронной версии статья временно будет недоступна, в «Динамо» заявили, что это было сделано из-за лживой информации в статье…  
– Да, я читал об этом. Но многолетняя работа с братьями Суркисами научила меня не реагировать на подобные провокации. Я связался с владельцем издательского дома г-ном Стивом Брауном, который меня заверил, что временное отключение это самая что ни на есть обычная процедура, так как по западным стандартам надо проявлять уважение к другой стороне, обратившейся с жалобой.  

– Сколько времени длилось служебное расследование?
– Насколько мне известно, оно проводилось почти три недели. 

– А кто его проводил? 
– Расследование было поручено издательским домом Kelsey Publishing Ltd, куда входит журнал World Soccer, юридической компании в Лондоне H2O – Law. Ее специализацией является репутационный менеджмент, а среди ее клиентов большое количество известных в мире актеров, спортсменов, музыкантов, бизнесменов и политиков. Проверку фактов, изложенных в статье, проводил директор фирмы г-н Пол Фокс. 

– Чем все закончилось в итоге?
– Знаете, репутация для меня не абстрактное понятие. Я занимаюсь журналистикой более 30 лет. Сама профессия научила меня очень скрупулезно проверять все факты. Так было и на этот раз. 

Я был ознакомлен с итоговым документом служебного расследования. По понятным причинам я не могу разглашать его детали, кроме вынесенного окончательного решения.

Привожу дословно: «Статья не вводит в заблуждение, не является ложной или неточной по причинам, изложенным выше. World Soccer нечего исправлять и не за что извиняться. Соответственно, требования ФК «Динамо» (Киев) отклонены».

Статья, снятая с онлайн платформ на время расследования, уже возвращена в электронную версию журнала World Soccer. 

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Бугор
    Бугор, 28.12.2021 15:54
    +5
    новость ещё не на главной ?
    Страна должна знать своих героев
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 28.12.2021 16:10
    +3

    Cлив ДК засчитан
    Ссылка
    Frankov11
    Frankov11, 28.12.2021 16:17
    +1
    Внимание,внимание,все муSSорские боты срочно подняты по тревоге.Сейчас они получают последние инструкции от КолянаНесенюка и товарищей,и скоро они здесь появятся.
    Ссылка
    ди л
    online
    ди л, 28.12.2021 16:11
    +1
    это везде такое в стране твориться не только в футболе, одна из самых налогооблагаемых стран европы ну и самая бедная еще!
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 28.12.2021 16:25
    0
    Динамо теперь не Киев,а Кипр)Как так ?
    Ссылка
    doctor who
    online
    doctor who, 28.12.2021 16:23
    0
    Так це зрада чи перемога ?
    Ссылка
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