Легенда Реала завершит карьеру в конце сезона

Марсело повесит бутсы на гвоздь

  • 28.12.2021 14:48
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Легенда Реала завершит карьеру в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Легендарный защитник «Реала» Марсело планирует завершить карьеру в конце сезона, когда истечет его контракт с «Реалом».

Руководство «Реала» хочет сохранить Марсело в клубе после завершения карьеры. 33-летнему бразильцу предложат административную должность в клубе.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел всего 5 матчей за мадридский клуб во всех турнирах. В середине декабря Марсело заразился коронавирусом.

Источник — Marca

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