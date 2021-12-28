Легенда Реала завершит карьеру в конце сезона

Легендарный защитник «Реала» Марсело планирует завершить карьеру в конце сезона, когда истечет его контракт с «Реалом».

Руководство «Реала» хочет сохранить Марсело в клубе после завершения карьеры. 33-летнему бразильцу предложат административную должность в клубе.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел всего 5 матчей за мадридский клуб во всех турнирах. В середине декабря Марсело заразился коронавирусом.