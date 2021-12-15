Два топ-игрока Реала сдали положительный тест на коронавирус

«Реал» объявил о том, что два игрока команды, Лука Модрич и Марсело, сдали положительные тесты на коронавирус.

Таком образом, оба точно пропустят следующий матч «Реала». В воскресенье, 19 декабря команда Карло Анчелотти в рамках Ла Лиги примет «Кадис».

В нынешнем сезоне на счету Модрича 5 ассистов в 18 матчах за «Реал» во всех турнирах. Марсело появлялся всего в 5 матчах и провел на поле суммарно 140 минут.