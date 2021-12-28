Неожиданное решение. Лидер Наполи продолжит карьеру в МЛС

Лидер «Наполи» Лоренцо Инсинье решил принять предложение «Торонто». Он перейдет в клуб МЛС летом 2022 года, после того, как истечет его контракт с «Наполи».
По информации итальянских СМИ, Инсинье подпишет с «Торонто» 5-летний контракт с зарплатой в 9,5 миллиона евро в год. «Наполи» предлагал ему только 3,5 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне на счету Инсинье 5 голов и 6 ассистов в 19 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
Источник — Sport Mediaset
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