Неожиданное решение. Лидер Наполи продолжит карьеру в МЛС

Лоренцо Инсинье принял предложение «Торонто»

  • 28.12.2021 13:50
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Неожиданное решение. Лидер Наполи продолжит карьеру в МЛС
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

Лидер «Наполи» Лоренцо Инсинье решил принять предложение «Торонто». Он перейдет в клуб МЛС летом 2022 года, после того, как истечет его контракт с «Наполи».

По информации итальянских СМИ, Инсинье подпишет с «Торонто» 5-летний контракт с зарплатой в 9,5 миллиона евро в год. «Наполи» предлагал ему только 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Инсинье 5 голов и 6 ассистов в 19 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Источник — Sport Mediaset

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Комментарии
Сначала:
    Pika
    online
    Pika, 28.12.2021 14:36
    0
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