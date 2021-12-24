Торонто предложил большую зарплату Инсинье

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру за пределами Европы.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Торонто» подготовил щедрый контракт для 30-летнего итальянца.
Клуб МЛС предложил звёздному футболисту контракт на три года с зарплатой 8 миллионов евро.
Следующим летом Инсинье станет свободным агентом, если «Наполи» не убедит его продлить истекающий договор.
В текущем сезоне капитан неаполитанцев забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
Источник — Twitter
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