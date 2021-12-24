Торонто предложил большую зарплату Инсинье

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру за пределами Европы.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Торонто» подготовил щедрый контракт для 30-летнего итальянца.

Клуб МЛС предложил звёздному футболисту контракт на три года с зарплатой 8 миллионов евро.

Следующим летом Инсинье станет свободным агентом, если «Наполи» не убедит его продлить истекающий договор.

В текущем сезоне капитан неаполитанцев забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.