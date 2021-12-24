Торонто предложил большую зарплату Инсинье

Форвард «Наполи» может перебраться в MLS

  • 24.12.2021 09:59
  • 175 просмотров
  • 0 комментариев
Торонто предложил большую зарплату Инсинье
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру за пределами Европы.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Торонто» подготовил щедрый контракт для 30-летнего итальянца.

Клуб МЛС предложил звёздному футболисту контракт на три года с зарплатой 8 миллионов евро.

Следующим летом Инсинье станет свободным агентом, если «Наполи» не убедит его продлить истекающий договор.

В текущем сезоне капитан неаполитанцев забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности