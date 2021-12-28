ФОТО. Ястремская прибыла в Мельбурн для подготовки к Australian Open

Украинка вскоре стартует в новом теннисном сезоне

  • 28.12.2021 12:57
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ФОТО. Ястремская прибыла в Мельбурн для подготовки к Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) прибыла в Мельбурн, где начнет подготовку к первому турниру серии Grand Slam - Australian Open.

О перелете спортсменка сообщила в Instagram. В Австралии Ястремская сдаст несколько тестов на коронавирус, до получения результатов будет находиться на самоизоляции.

Также в Мельбурне 21-летняя спортсменка выступит в квалификации на турнире WTA-250, который состоится 4-9 января 2022 года.

 

instagram.com/dayana_yastremskay

 

Источник — Sport.ua

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