ФОТО. Ястремская прибыла в Мельбурн для подготовки к Australian Open

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) прибыла в Мельбурн, где начнет подготовку к первому турниру серии Grand Slam - Australian Open.

О перелете спортсменка сообщила в Instagram. В Австралии Ястремская сдаст несколько тестов на коронавирус, до получения результатов будет находиться на самоизоляции.

Также в Мельбурне 21-летняя спортсменка выступит в квалификации на турнире WTA-250, который состоится 4-9 января 2022 года.