Шевченко может подписать в Дженоа форварда Спартака

«Дженоа» ищет варианты для усиления команды в зимнее трансферное окно.
Как сообщает итальянская пресса, одним из вариантов для усиления атаки главный тренер команды из Генуи Андрей Шевченко видит нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.
В этом сезоне Понсе сыграл 7 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 4 мяча.
Также в сферах интересов клуба находятся Йорген-Странд Ларсен из «Гронингена» и Жордан Сибачо из «Янг Бойз».
Ранее сообщалось, что «Дженоа» также интересуется форвардом «Удинезе» Игнасио Пуссетто.
Источник — Tuttosport
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