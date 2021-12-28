Шевченко может подписать в Дженоа форварда Спартака

«Дженоа» ищет варианты для усиления команды в зимнее трансферное окно.

Как сообщает итальянская пресса, одним из вариантов для усиления атаки главный тренер команды из Генуи Андрей Шевченко видит нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

В этом сезоне Понсе сыграл 7 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 4 мяча.

Также в сферах интересов клуба находятся Йорген-Странд Ларсен из «Гронингена» и Жордан Сибачо из «Янг Бойз».

Ранее сообщалось, что «Дженоа» также интересуется форвардом «Удинезе» Игнасио Пуссетто.