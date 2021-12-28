Шевченко может подписать в Дженоа форварда Спартака

Эсекьель Понсе заинтересовал итальянский клуб

  • 28.12.2021 12:32
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  • 1 комментарий
Шевченко может подписать в Дженоа форварда Спартака
© ФК Спартак Москва. Эсекьель Понсе

«Дженоа» ищет варианты для усиления команды в зимнее трансферное окно.

Как сообщает итальянская пресса, одним из вариантов для усиления атаки главный тренер команды из Генуи Андрей Шевченко видит нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

В этом сезоне Понсе сыграл 7 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 4 мяча.

Также в сферах интересов клуба находятся Йорген-Странд Ларсен из «Гронингена» и Жордан Сибачо из «Янг Бойз».

Ранее сообщалось, что «Дженоа» также интересуется форвардом «Удинезе» Игнасио Пуссетто.

Источник — Tuttosport

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 28.12.2021 13:05
    0
    Exel нормальный нап?
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