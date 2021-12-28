Экс-лидер Вереса: «Был зарубежный вариант, но выбрал Перемогу»

31-летний украинский футболист, бывший лидер «Вереса» Дмитрий Немчанинов перебрался в клуб Второй лиги «Перемога».

Защитник рассказал, почему решил сменить УПЛ на третий по силе дивизион.

«У меня закончился контракт с «Вересом» и когда стало известно, что ровенчане не собираются продлевать соглашение, пришлось заняться трудоустройством. Было несколько вариантов, один даже зарубежный, но в итоге остановил свой выбор на ФК «Перемога».

Почему? Прежде всего, из-за амбиционных задач днепрян, уже в этом сезоне запланировано повышение в классе. Во-вторых, устроили меня и предложенные финансовые условия. Также немаловажно, что мои знакомые - Ринар Валеев и Антон Кича, выступающие за «Перемогу», рассказывали, что клубное руководство слов на ветер не бросает, а в команде хороший микроклимат. Поэтому и подписал длительный контракт», - сказал Немчанинов.