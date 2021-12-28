Источник: Заря не собирается подписывать Юрченко

Луганская «Заря» в нынешнее межсезонье пока еще не начала трансферную деятельность и подписание новичков.
Как оказалось, появление экс-полузащитника «Десны» Владлена Юрченко, ранее игравшего также в «Заре», в заявке луганской команды на официальном сайте УПЛ не более, чем техническая ошибка.
По информации источника, несмотря на то, что Юрченко подыскивает новый клуб и расторг контракт с «Десной», его бывший клуб «Заря» не рассматривает вариант нового сотрудничества с этим футболистом.
Напомним, Владлен выступал за «Зарю» на протяжении двух сезонов – с июля 2019-го по июнь 2021 года.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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