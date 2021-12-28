Бывшая девушка Милевского: «Я свое натрахалась. Уже не хочу секса»

Валерия Крук рассказала, что для нее важно в отношениях

  • 28.12.2021 07:59
  • 2955 просмотров
  • 10 комментариев
Бывшая девушка Милевского: «Я свое натрахалась. Уже не хочу секса»
© Instagram. Валерия Крук

Бывшая девушка Артема Милевского Валерия Крук, которая ныне встречается с другим экс-форвардом киевского «Динамо» и сборной Украины Александром Яковенко, рассказала о своей интимной жизни.

«Я поняла, что уже не очень-то и хочу секса. Знаете, как диетологи говорят, когда смотрят анализы по печени: «Вы свое вино уже выпили». Так и у меня: я уже свое натрахалась. Когда женщины говорят, что в 40 лет хотят трахаться, я в это не верю, честно. Уже больше хочется другого: купите мне, поговорите со мной… Очень хочу готовить все время. Только не трахаться!

Секса всем нужно по-разному. Каждый организм индивидуален. Так и в сексе. Хорошо, когда и мужчине, и женщине нужно плюс-минус столько же. А когда одному человеку физиологически нужно один раз в неделю, а второму - пять, то тут начинается диссонанс. Такой брак имеет небольшой шанс на выживание.

Вот чем отличается мужчина от женщины. Женщина прежде всего хочет в голове, а у мужчин это более физиологично. Если я не люблю мужчину и не испытываю какие-то эмоции к нему, то могу спокойно жить год без секса. И мне это не портит жизнь. Я могу быть одинаково счастливой как с сексом, так и без. Мне важен объект. Если есть любимый мужчина - тогда да.

Мне кажется, у любой разумной женщины в жизни есть столько увлечений, чем себя занять: саморазвитие, работа, дети, путешествия… Не все сводится к сексу. Это самое примитивное. Или это уже я старею…

У меня были перерывы. Тогда я сублимировала. А сейчас я уже пять лет в отношениях», - сказала Валерия.

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Источник — YouTube

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 28.12.2021 08:08
    +13
    Вот это новость! На главную! Бывшая Артема - натрахалась! Сколько футбола в этой теме, я худею...
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 28.12.2021 08:34
    +2
    Эту выдающуюся спортивную новость нужно на первую полосу выложить
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    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 28.12.2021 08:32
    +2
    Затр.хали походу они всех,все эти милевские,кенты, тунцы.
    Ссылка
    Ростислав Здоренко
    online
    Ростислав Здоренко, 28.12.2021 08:23
    +2
    Сайт деградирует...
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    ди л
    online
    ди л, 28.12.2021 08:25
    +1
    Секс как спорт- нужен каждому !))
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 28.12.2021 08:23
    +1
    Топ новости подьехали
    Ссылка
    vitaly78
    online
    vitaly78, 28.12.2021 08:22
    +1
    Важная СПОРТИВНАЯ!!! новость, держите и дальше нас в курсе событий!
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    Zhez53
    Zhez53, 28.12.2021 08:22
    +1
    Очень ценная информация.
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    Ivan Derzskiy
    Ivan Derzskiy, 28.12.2021 08:40
    0
    Я натрахалась! УУУУУУ!!! Важная новость спорт ресурса. Вот я прочитал и не могу понять, сожалеть или вау-вау радоваться за нее
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    New Zealander
    New Zealander, 28.12.2021 08:36
    0
    Нормальная футбольна, новость. Не понимаю че непонятного. Она с Милей натрахалась наперёд за все годы. Поэтому Миля так и играл потом, что сил на футбол уже не хватало.
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