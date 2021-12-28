Артем ДОВБИК: «Меня могли убрать из сборной перед Евро-2020»

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал о стечении обстоятельств, благодаря которому он поехал на Евро 2020.

– Ты согласен, что на Евро тебе повезло попасть? Если бы не травма Мореса, то ты вряд ли бы попал в заявку.

– В сборной вместе со мной получилось бы четыре нападающих. Одного точно нужно убрать. Скорее всего, убрали бы меня.

– Ты и на Евро был третьим номером. Основным был Яремчук, потом Беседин.

– Так и было. На сборах перед чемпионатом Европы, пока к команде не присоединился Яремчук, мы по тайму сыграли с Бесединым в товарищеском матче против Бахейна. Когда приехал Роман, то до матча со Швецией в 1/4 я не выходил на поле.

– Ты понимал, что тебе нужно ждать свой шанс?

– Конечно, мы прошли очень долгие сборы. У меня даже в мыслях не было, что я не хочу. Мне нужно было ждать и быть готовым.

– Игроки жаловались на те сборы. Мол, они долгие, много беготни, тестов.

– Да, было жарко, тяжело. Мы сдавали по три теста в день, но ничего, смогли пройти и это, - сказал Довбик.

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