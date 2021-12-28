Юрген КЛОПП: «Ситуация на пределе, введение 5 замен – оптимальное решение»

Главный тренер «Ливерпуля» тяжело переживает насыщенный график игр

  • 28.12.2021 04:54
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Юрген КЛОПП: «Ситуация на пределе, введение 5 замен – оптимальное решение»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает отстаивать идею введения 5 замен в матчах Английской Премьер-лиги.

Такое решение немецкий специалист объясняет насыщенным графиком команд, а также вспышкой коронавируса в Англии.

«В Англии для топ-игроков ситуация уже на пределе. Мы говорим о проблеме, с которой сталкиваются некоторые клубы и игроки, но все решается за счет других команд. Из-за конкуренции они говорят «нет». Это настоящая проблема, потому что введение 5 замен — правильное решение, особенно сейчас.

Игроки возвращаются после коронавируса или травм. Из-за количества матчей им приходится выходить на поле незамедлительно. Потом они снова выбывают, потому что ты не можешь заменить их на 60-й минуте, ведь тебе нужно вносить другие изменения.

Эта чудесная игра так чудесна, потому что обычно игроки на поле в хорошей форме, они хорошо подготовлены, они восстановились и идут в борьбу. За это мы и любим футбол», — сказал Клопп.

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Источник — Sky Sports

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