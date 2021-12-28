Ньюкасл может купить Иско

Полузащитник «Реала» Иско, скорее всего, в ближайшее время покинет Мадрид.
Как сообщает источник, на 29-летнего футболиста претендует «Ньюкасл». «Сороки» хотят подписать футболиста уже этой зимой.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €15 миллионов.
Англичане готовы платить Иско 6 млн евро в год. Именно столько он сейчас получает в Мадриде.
Ранее сообщалось, что у «Реала» нет покупателей на Иско.
Источник — AS
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