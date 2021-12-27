Никому не нужен? У Реала нет покупателей на Иско

Мадридский «Реал» пытается избавиться от 29-летнего испанского атакующего полузащитника Иско, чей контракт со «сливочными» рассчитан до конца текущего сезона. Но в настоящее время нет клубов, готовых подписать футболиста.

Полузащитник практически не играет в текущем сезоне. Похоже, у Иско нет будущего в «Реале» под руководством Карла Анчелотти.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» летом 2013 года за €30 миллионов. В текущем сезоне футболист сыграл за «сливочных» семь матчей в Ла Лиге, где забил один гол, проведя на поле всего 177 минут.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €15 миллионов.