Никому не нужен? У Реала нет покупателей на Иско

Мадридский клуб отчаянно пытается избавиться от игрока

  • 27.12.2021 17:18
  • 750 просмотров
  • 3 комментария
Никому не нужен? У Реала нет покупателей на Иско
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» пытается избавиться от 29-летнего испанского атакующего полузащитника Иско, чей контракт со «сливочными» рассчитан до конца текущего сезона. Но в настоящее время нет клубов, готовых подписать футболиста.

Полузащитник практически не играет в текущем сезоне. Похоже, у Иско нет будущего в «Реале» под руководством Карла Анчелотти.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» летом 2013 года за €30 миллионов. В текущем сезоне футболист сыграл за «сливочных» семь матчей в Ла Лиге, где забил один гол, проведя на поле всего 177 минут.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €15 миллионов.

Источник — Mundo Deportivo

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 27.12.2021 17:57
    +2
    Чому він потух,колись був норм.
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    Westwood.
    Westwood., 27.12.2021 17:40
    +1
    Шахтёр может купить 🤣🤣🤣
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 27.12.2021 18:25
    0
    Westwood., 27.12.2021 17:40
    Шахтёр может купить 🤣🤣🤣
    Как только продадут Мудрика за 50 лям баксов
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