ПСЖ отправил своего хавбека в Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» усилил свой состав полузащитником ПСЖ Рафиньей. Испанский клуб арендовал игрока до конца сезона.

28-летний бразилец перешел в ПСЖ в октябре 2020 года, перейдя из «Барселоны» за 1,5 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

В текущем сезоне Рафинья провел 5 матчей за ПСЖ в Лиге 1 и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ПСЖ из-за финансового фэйр-плей должен продать игроков на 100 млн евро.