ПСЖ отправил своего хавбека в Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» усилил свой состав полузащитником ПСЖ Рафиньей. Испанский клуб арендовал игрока до конца сезона.
28-летний бразилец перешел в ПСЖ в октябре 2020 года, перейдя из «Барселоны» за 1,5 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.
В текущем сезоне Рафинья провел 5 матчей за ПСЖ в Лиге 1 и не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ПСЖ из-за финансового фэйр-плей должен продать игроков на 100 млн евро.
✍ COMUNICADO OFICIAL | @Rafinha llega cedido a la Real. Ongi etorri Rafael!!! 🔵⚪🔵#RafaelTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/iYYEU8Q2HP— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 27, 2021
Источник — Sport.ua
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