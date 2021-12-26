ПСЖ из-за финансового фэйр-плей должен продать игроков на 100 млн евро

ПСЖ в ближайшие трансферные окна (зимой и летом) должен продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы вложится в лимит финансового фэйр-плей.

Как отмечает источник, если к лету 2022 года этого не случится, то парижский клуб не впишется в нормы финансового фэйр-плей и дефицит придется покрывать за счет владельца клуба — Qatar Sports Investments.

Ожидается, что ПСЖ готовы продать вратаря Серхио Рико, защитников Левена Курзава, Тило Керера, Абду Диалло, полузащитников Рафинью, Юлиана Дракслера, а также нападающего Мауро Икарди.

Ранее ПСЖ не продал Маркиньоса в «Челси» за 85 млн евро.