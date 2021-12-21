€85 миллионов не хватило. ПСЖ не отпустил защитника в Челси

Парижане решили, что будет лучше, если футболист останется в команде

  • 21.12.2021 16:31
  • 2242 просмотра
  • 1 комментарий
€85 миллионов не хватило. ПСЖ не отпустил защитника в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Минувшим летом лондонский «Челси» пытался выкупить контракт 27-летнего центрального защитника ПСЖ и сборной Бразилии Маркиньоса.

Лондонский клуб сделал предложение в размере €85 миллионов, но ПСЖ ответил отказом. На подписании Маркиньоса настаивал нынешний наставник «синих» Томас Тухель, который с 2018 по 2020 годы возглавлял ПСЖ.

Маркиньос выступает за ПСЖ после перехода из «Ромы» летом 2013 года за €31,4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за парижский клуб 19 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Маркиньоса составляет €75 миллионов.

Источник — L'Equipe

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    vittroy, 21.12.2021 17:44
    +1
    А чому не позаминулого？що це за топ новина. Чи так просто, шо небудь написати？
    Не вистачило до чого？Для чого？чи що це за заголовок？ЩО ЦЕ ВЗАГАЛі за стаття？
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