€85 миллионов не хватило. ПСЖ не отпустил защитника в Челси

Минувшим летом лондонский «Челси» пытался выкупить контракт 27-летнего центрального защитника ПСЖ и сборной Бразилии Маркиньоса.
Лондонский клуб сделал предложение в размере €85 миллионов, но ПСЖ ответил отказом. На подписании Маркиньоса настаивал нынешний наставник «синих» Томас Тухель, который с 2018 по 2020 годы возглавлял ПСЖ.
Маркиньос выступает за ПСЖ после перехода из «Ромы» летом 2013 года за €31,4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за парижский клуб 19 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Маркиньоса составляет €75 миллионов.
Источник — L'Equipe
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