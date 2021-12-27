Предыдущего арестовали. Сампдория получила нового президента

Клуб возглавил Марко Ланна

  • 27.12.2021 23:40
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Предыдущего арестовали. Сампдория получила нового президента
© lavocedigenova.it. Марко Ланна

«Сампдория» официально сообщила о том, что новым президентом клуба стал Марко Ланна. Напомним, предыдущий президент клуба, Массимо Ферреро, был арестован полицией из-за финансовых махинаций.

Ланна является воспитанником «Сампдории». Экс-защитник выступал за клуб в 1987 – 1993 и 2002 годах. С клубом выигрывал чемпионат, два Кубка и один Суперкубок Италии, Кубок Кубков и добирался до финала Лиги чемпионов.

Также в новый совет директоров «Сампдории» вошли Альберто Боско, Джанни Панкони и Анонио Ромеи. По итогам первого круга Серии А «Сампдория» идет 15-й в турнирной таблице с 20 очками в активе.

Источник — ФК Сампдория

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