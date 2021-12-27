Йоахим ЛЕВ: «У меня есть несколько предложений»

Экс-тренер сборной Германии пока не определился с будущим

  • 27.12.2021 23:27
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Йоахим ЛЕВ: «У меня есть несколько предложений»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Йоахим Лев, который после Евро-2020 покинул пост главного тренера сборной Германии, рассказал о своих планах на будущее:

«У меня было и есть несколько предложений, однако я не был готов взяться за новый проект сразу после ухода из сборной. В следующем году решу, что делать дальше».

Напомним, Лев возглавлял сборную Германии с лета 2006 года. Ранее сообщалось о том, что 61-летний немец может возглавить «Фенербахче».

Источник — Bild

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