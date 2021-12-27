Йоахим ЛЕВ: «У меня есть несколько предложений»

Йоахим Лев, который после Евро-2020 покинул пост главного тренера сборной Германии, рассказал о своих планах на будущее:

«У меня было и есть несколько предложений, однако я не был готов взяться за новый проект сразу после ухода из сборной. В следующем году решу, что делать дальше».

Напомним, Лев возглавлял сборную Германии с лета 2006 года. Ранее сообщалось о том, что 61-летний немец может возглавить «Фенербахче».