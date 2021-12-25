Йоахим Лев может возглавить Фенербахче

Турецкий «Фенербахче» хочет пригласить экс-наставника сборной Германии Йоахима Лева. Как сообщает журналист Николо Скира, турки уже предложили специалисту подписать контракт до 2024 года.
На этой неделе «Фенербахче» объявил о расторжении контракта с португальцем Витором Перейрой, который возглавил команду в июле.
Лев уже возглавлял «Фенербахче» в 1998-1999 годах и привел своих подопечных к «бронзовым» медалям чемпионата.
Источник — Sport.ua
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