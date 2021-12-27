Роберто МАНЧИНИ: «Жоржиньо заслужил Золотой мяч»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что полузащитник «Челси» Жоржиньо заслужил Золотой мяч, несмотря на два незабитых пенальти в матчах отбора на ЧМ-2022 против Швейцарии:

«Я часто думаю о тех моментах, которые мы не реализовали. Победы над Швейцарией в первой игре было бы достаточно, тогда мы были сильнее соперника.

Жоржиньо заслужил Золотой мяч за все те успехи, которых он добился с нами и в клубе. Я запомнил его пенальти в ворота Испании, а не два промаха».

Ранее Жоржиньо побил рекорд АПЛ по забитым пенальти за календарный год.