Роберто МАНЧИНИ: «Жоржиньо заслужил Золотой мяч»

Наставник сборной Италии поддержал своего подопечного

  • 27.12.2021 21:55
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Роберто МАНЧИНИ: «Жоржиньо заслужил Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что полузащитник «Челси» Жоржиньо заслужил Золотой мяч, несмотря на два незабитых пенальти в матчах отбора на ЧМ-2022 против Швейцарии:

«Я часто думаю о тех моментах, которые мы не реализовали. Победы над Швейцарией в первой игре было бы достаточно, тогда мы были сильнее соперника.

Жоржиньо заслужил Золотой мяч за все те успехи, которых он добился с нами и в клубе. Я запомнил его пенальти в ворота Испании, а не два промаха».

Ранее Жоржиньо побил рекорд АПЛ по забитым пенальти за календарный год.

Источник — Football-Italia

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