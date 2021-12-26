Жоржиньо побил рекорд АПЛ по количеству голов с пенальти за календарный год

Полузащитник «Челси» Жоржиньо отличился дублем в матче 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1). Оба гола итальянец забил с пенальти.

Отметим, что для 30-летнего хавбека это были 9-й и 10-й гол с одиннадцатиметровой отметки в 2021-м году. Таким образом, Жоржиньо установил новый рекорд. Ранее по 9 голос с пенальти в течение календарного года забивали Стивен Джеррард в составе «Ливерпуля» (2004) и Мэттью Ле Тиссье в «Саутгемптоне» (1994).

Любопытно, что Жоржиньо ни разу не сплоховал в 2021-м году в АПЛ, забив все пенальти, которые бил. К примеру, в прошлом году он не реализовал два удара с 11-метровой отметки в матчах чемпионата Англии.