Источник: Днепр-1 интересуется хавбеком Зари

Полузащитник «Зари» Максим Лунев может продолжить карьеру в «Днепре-1». Игрок нравится главному тренеру «Днепра-1» Игору Йовичевичу.

Пока что о конкретных переговорах речь не идет – «Днепр-1» только зондирует почву на предмет возможного трансфера. В нынешнем сезоне Лунев принял участие в 14 матчах УПЛ за «Зарю». На счету 23-летнего хавбека 1 забитый гол.

Ранее сообщалось о том, что Владлен Юрченко вернулся в «Зарю».