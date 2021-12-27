Тренер сборной Польши возглавит Фламенго

Бразильский клуб сумел переманить Паулу Соузу

  • 27.12.2021 20:28
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Тренер сборной Польши возглавит Фламенго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Соуза

Португальский специалист Паулу Соуза покинет пост главного тренера сборной Польши и возглавит «Фламенго». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Соуза подпишет контракт на два года с опцией продления еще на год. Теперь ему нужно договорить о расторжении контракта со сборной Польши.

Ранее главным претендентом на пост наставника «Фламенго» назывался Жорже Жезуш, который был готов покинуть «Бенфику».

Источник — твиттер Николо Скиры

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