Тренер сборной Польши возглавит Фламенго

Португальский специалист Паулу Соуза покинет пост главного тренера сборной Польши и возглавит «Фламенго». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Соуза подпишет контракт на два года с опцией продления еще на год. Теперь ему нужно договорить о расторжении контракта со сборной Польши.
Ранее главным претендентом на пост наставника «Фламенго» назывался Жорже Жезуш, который был готов покинуть «Бенфику».
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.