Тренер сборной Польши возглавит Фламенго

Португальский специалист Паулу Соуза покинет пост главного тренера сборной Польши и возглавит «Фламенго». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Соуза подпишет контракт на два года с опцией продления еще на год. Теперь ему нужно договорить о расторжении контракта со сборной Польши.

Ранее главным претендентом на пост наставника «Фламенго» назывался Жорже Жезуш, который был готов покинуть «Бенфику».