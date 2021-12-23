Бенфика Яремчука может остаться без главного тренера

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш вскоре может покинуть клуб. Он получил заманчивое предложение от «Фламенго».
Представители бразильского клуба прибыли в Лиссабон и обсудили с Жезушем его возможное возвращение в Бразилию. Тренер воспринял идею положительно.
Контракт Жорже Жезуша с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана клаусула в размере 6 миллионов евро.
Жезуш ранее уже тренировал «Фламенго» в 2019 – 2020 годах, и выиграл с командой чемпионат и Кубок Бразилии, а также Копа Либертадорес.
Источник — Globo
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