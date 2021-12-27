Лион и Париж исключены из Кубка Франции из-за поведения фанатов

«Лион» и «Париж» были исключены из текущего розыгрыша Кубка Франции из-за поведения фанатов.
На матче 1/32 финала турнира были зафиксированы беспорядки на трибунах.
«Париж» будет вынужден провести следующие пять домашних матчей без болельщиков и выплатит штраф в размере 10 тысяч евро. «Лион» получит условную дисквалификацию на следующий сезон. Фанаты команды не смогут посещать выездные матчи любимого клуба до конца сезона 21/22.
Кроме того, «Лион» выплатит штраф в €52 тысячи и покроет расходы «Парижа» на ремонт сидений на стадионе.
Командам удалось провести лишь первый тайм, который завершился со счётом 1:1, а затем игра была отменена. Причиной послужили действия фанатов, которые затеяли массовую потасовку в перерыве и выбежали на поле.
ВИДЕО. Матч Парижа и Лиона в Кубке Франции прерван
Источник — Twitter
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Или вот. Сентябрь 2021.
По словам украинского комментатора Виталия Волочая, представители ультрас киевского "Динамо" зажгли фаеры, но на 10 минуте матча им сделали замечание болельщики с соседнего сектора, что фаеры мешают детям и им нечем дышать.
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