Лион и Париж исключены из Кубка Франции из-за поведения фанатов

Болельщики сорвали кубковую встречу, клубы понесли серьезное наказание

  • 27.12.2021 20:23
  • 1916 просмотров
  • 5 комментариев
Лион и Париж исключены из Кубка Франции из-за поведения фанатов
© Twitter

«Лион» и «Париж» были исключены из текущего розыгрыша Кубка Франции из-за поведения фанатов.

На матче 1/32 финала турнира были зафиксированы беспорядки на трибунах.

«Париж» будет вынужден провести следующие пять домашних матчей без болельщиков и выплатит штраф в размере 10 тысяч евро. «Лион» получит условную дисквалификацию на следующий сезон. Фанаты команды не смогут посещать выездные матчи любимого клуба до конца сезона 21/22.

Кроме того, «Лион» выплатит штраф в €52 тысячи и покроет расходы «Парижа» на ремонт сидений на стадионе.

Командам удалось провести лишь первый тайм, который завершился со счётом 1:1, а затем игра была отменена. Причиной послужили действия фанатов, которые затеяли массовую потасовку в перерыве и выбежали на поле.

ВИДЕО. Матч Парижа и Лиона в Кубке Франции прерван

Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 27.12.2021 20:55
    +2
    - * -, 27.12.2021 20:30
    Ну? Давайте как в Европе! Ведь у нас такое тоже было в ряде матчей!
    у нас також були такі матчі і були прийняті відповідні санкції
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    joytok
    online
    joytok, 27.12.2021 21:34 (изменен)
    0
    Andrey_1992, 27.12.2021 20:55
    у нас також були такі матчі і були прийняті відповідні санкції
    Например?) Вспоминаются поля в дыму, когда арбитры даже не уводили команды с поля.
    Или вот. Сентябрь 2021.
    По словам украинского комментатора Виталия Волочая, представители ультрас киевского "Динамо" зажгли фаеры, но на 10 минуте матча им сделали замечание болельщики с соседнего сектора, что фаеры мешают детям и им нечем дышать.
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    Andrey111
    Andrey111, 27.12.2021 20:55
    -3
    Жопа, а не европа🙌
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    - * -
    - * -, 27.12.2021 20:30
    -3
    Ну? Давайте как в Европе! Ведь у нас такое тоже было в ряде матчей!
    Ссылка
    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 27.12.2021 20:55
    -6
    Вот бы Шахту с Динамой забанить и оставить одни номальные клубы....
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