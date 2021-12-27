Лион и Париж исключены из Кубка Франции из-за поведения фанатов

«Лион» и «Париж» были исключены из текущего розыгрыша Кубка Франции из-за поведения фанатов.

На матче 1/32 финала турнира были зафиксированы беспорядки на трибунах.

«Париж» будет вынужден провести следующие пять домашних матчей без болельщиков и выплатит штраф в размере 10 тысяч евро. «Лион» получит условную дисквалификацию на следующий сезон. Фанаты команды не смогут посещать выездные матчи любимого клуба до конца сезона 21/22.

Кроме того, «Лион» выплатит штраф в €52 тысячи и покроет расходы «Парижа» на ремонт сидений на стадионе.

Командам удалось провести лишь первый тайм, который завершился со счётом 1:1, а затем игра была отменена. Причиной послужили действия фанатов, которые затеяли массовую потасовку в перерыве и выбежали на поле.

ВИДЕО. Матч Парижа и Лиона в Кубке Франции прерван