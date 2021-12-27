Леонардо БОНУЧЧИ: «В этом году мы стали легендами»

Защитник сборной Италии подвел итоги года

  • 27.12.2021 19:55
  • 259 просмотров
  • 1 комментарий
Леонардо БОНУЧЧИ: «В этом году мы стали легендами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги 2021 года для себя:

«В этом году, одержав победу на чемпионате Европы, мы стали легендами, однако теперь мы должны выйти на ЧМ-2022. После невероятного 2021 года в марте мы должны решить следующую задачу.

Финал Евро на «Уэмбли», безусловно, стал лучшим моментом 2021 года. Этот матч позволил нам стать легендами сборной Италии и подарил всей стране возможность отпраздновать.

Это было незабываемо, однако нельзя жить прошлым, нужно оттолкнуться от этого, чтобы добиться успеха в будущем».

Ранее Бонуччи заявил, что осень станет большим уроком для сборной Италии.

Источник — Football-Italia

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 27.12.2021 20:27
    0
    Італіє, ви - найкращі! Ваш футбол - фантастика! Дякую вам!
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