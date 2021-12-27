Леонардо БОНУЧЧИ: «В этом году мы стали легендами»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги 2021 года для себя:

«В этом году, одержав победу на чемпионате Европы, мы стали легендами, однако теперь мы должны выйти на ЧМ-2022. После невероятного 2021 года в марте мы должны решить следующую задачу.

Финал Евро на «Уэмбли», безусловно, стал лучшим моментом 2021 года. Этот матч позволил нам стать легендами сборной Италии и подарил всей стране возможность отпраздновать.

Это было незабываемо, однако нельзя жить прошлым, нужно оттолкнуться от этого, чтобы добиться успеха в будущем».

Ранее Бонуччи заявил, что осень станет большим уроком для сборной Италии.