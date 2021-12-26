Леонардо БОНУЧЧИ: «Осень станет большим уроком для сборной Италии»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что нацелен выйти на чемпионат мира-2022 в Катар:
«Я хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на Чемпионате мира. Я уже сказал своим партнерам по сборной, что за то время, которое у нас осталось до стыковых матчей, мы должны становиться все лучше и лучше.
То, что произошло осенью станет большим уроком для всех нас. Мы чувствовали, что можем встретиться с Португалией и Роналду. Посмотрим, что будет дальше, но я рассчитываю на выход в групповой этап».
Источник — Sky Sport Italia
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