Игорь ЦЫГАНЫК: «Милевский может быть полезен киевскому Динамо»

Журналист считает, что возвращение Артема – дело времени

  • 27.12.2021 19:50
  • 579 просмотров
  • 7 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Милевский может быть полезен киевскому Динамо»
© Инстаграм Артема Милевского

Известный украинский журналист Игорь Цыганык уверен, что Артем Милевский рано или поздно вернется в структуру «Динамо».

«Милевский – публичный человек, публичная фигура. Он оставил след в «Динамо» и может быть полезен клубу. Думаю, что он может быть очень полезен киевлянам. Он может стать тренером или послом команды. Милевский и «Динамо» – это нечто неразрывное. Не удивлюсь, если он окажется в структуре клуба», – сказал Цыганык.

Ранее Милевский сам прокомментировал слухи о возможной работе в «Динамо».

Источник — FootballHub

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 27.12.2021 19:58
    +3
    Как персона отлично подходящая на роль личности, которая будет подрывать коллектив из нутри, подходит отлично.Загулы может организовывать знатные... Цыганык - тайный агент Шахтера...
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 27.12.2021 19:54
    +3
    тренером по какой деятельности?
    Послом в страны типа Аравии, Ирана и т.д. - где запрещено спиртное.
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 27.12.2021 19:59
    +2
    Будут показывать молодым на примере что вот так как дядя Артём жить не надо
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 27.12.2021 20:10
    0
    Главное халатик Милевскому поприличнее подобрать и будет всё ок
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 27.12.2021 20:06
    0
    Может, вообще все может. 1 но только, а можно квалифицированных профессионалов брать наконец в структуру клуба?
    Ссылка
    NM16071
    NM16071, 27.12.2021 20:01
    0
    Ну як алкоголік можу бути корисним для команди. Вони що там всі шибануті.
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    Face Control
    Face Control, 27.12.2021 19:54
    -2
    Известный украинский журналист Игорь Цыганык
    ——————————————
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