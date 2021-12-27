Игорь ЦЫГАНЫК: «Милевский может быть полезен киевскому Динамо»

Известный украинский журналист Игорь Цыганык уверен, что Артем Милевский рано или поздно вернется в структуру «Динамо».
«Милевский – публичный человек, публичная фигура. Он оставил след в «Динамо» и может быть полезен клубу. Думаю, что он может быть очень полезен киевлянам. Он может стать тренером или послом команды. Милевский и «Динамо» – это нечто неразрывное. Не удивлюсь, если он окажется в структуре клуба», – сказал Цыганык.
Ранее Милевский сам прокомментировал слухи о возможной работе в «Динамо».
Источник — FootballHub
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