Очень хочется. Милевский прокомментировал слухи о возможной работе в Динамо

Артем не исключает такой вариант

  • 23.12.2021 22:10
  • 1982 просмотра
  • 4 комментария
Очень хочется. Милевский прокомментировал слухи о возможной работе в Динамо
© ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что Игорь Суркис предлагал ему работу в структуре столичного клуба.

«Мне очень хочется, но к этому надо прийти и быть готовым. Мне нравится, что мы с Игорем Суркисом в последнее время переписываемся, можем созвониться и без мата, как раньше. Мне это очень нравится.

Надеюсь, наступит время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому «Динамо». Не просто так там сидеть… Галстук могу надеть, пиджачок. Тренерскую лицензию пока не хочу», – сказал Артем.

В составе «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 годы. Провел 247 матчей, забил 82 гола и сделал 54 ассиста. Последней командой в карьере футболиста Милевского был закарпатский «Минай».

Источник — Миля

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    katun2
    katun2, 23.12.2021 22:34
    +2
    Что не говорите , а он с динамовским сердцем! Буду рад если ты сможешь помочь нашему клубу
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    Евгений Кедров
    Евгений Кедров, 23.12.2021 22:27
    +2
    Тема, ты классный!Ё
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    Ретро Футбол
    Ретро Футбол, 23.12.2021 23:12
    +1
    Тёма в структуре ДК - это было бы круто. Должность найдут. Его болельщики уважают. Это лучше, чем куча вице-президентов-пенсионеров, которые ничего не делая получают огромные зарплаты
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    dd dent
    dd dent, 23.12.2021 22:40
    -1
    Пиджачок это конечно панацея
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