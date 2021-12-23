Очень хочется. Милевский прокомментировал слухи о возможной работе в Динамо

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что Игорь Суркис предлагал ему работу в структуре столичного клуба.

«Мне очень хочется, но к этому надо прийти и быть готовым. Мне нравится, что мы с Игорем Суркисом в последнее время переписываемся, можем созвониться и без мата, как раньше. Мне это очень нравится.

Надеюсь, наступит время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому «Динамо». Не просто так там сидеть… Галстук могу надеть, пиджачок. Тренерскую лицензию пока не хочу», – сказал Артем.

В составе «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 годы. Провел 247 матчей, забил 82 гола и сделал 54 ассиста. Последней командой в карьере футболиста Милевского был закарпатский «Минай».