Верес получил неожиданный штраф от КДК УАФ после матча с Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ровенский «Верес».

Причина – нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, которое было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ «Верес» – «Динамо».

Решение КДК УАФ обжалованию не подлежит.

Ровенский клуб сообщил, что отныне и дальше представители команды будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского.