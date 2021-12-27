Верес получил неожиданный штраф от КДК УАФ после матча с Динамо

В ровенском клубе быстро отреагировали на эту ситуацию

  • 27.12.2021 18:52
  • 1977 просмотров
  • 3 комментария
Верес получил неожиданный штраф от КДК УАФ после матча с Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ровенский «Верес». 

Причина – нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, которое было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ «Верес» – «Динамо»

Решение КДК УАФ обжалованию не подлежит.

Ровенский клуб сообщил, что отныне и дальше представители команды будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского.

Источник — ФК Верес

(14 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 27.12.2021 19:21
    +2
    Чего???А если футболисты легионеры?Что за дичь?После каждого матча во флешах каждый второй на русском шпрехает что то я не помню штрафов
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 27.12.2021 19:50
    +1
    cooperchack, 27.12.2021 19:00
    На новый год бабла не хватило кому то
    Это точно.... Поиздержались ребята из КДК
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    cooperchack
    cooperchack, 27.12.2021 19:00
    0
    На новый год бабла не хватило кому то
    Ссылка
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