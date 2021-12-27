Ювентус сделает все, чтобы подписать Скамакку

Туринскому клубу нужен форвард «Сассуоло»

  • 27.12.2021 17:47
  • 484 просмотра
  • 0 комментариев
Ювентус сделает все, чтобы подписать Скамакку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» сделает все возможное, чтобы подписать 22-летнего итальянского нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку в январе.

«Сассуоло» намерен выручить за футболиста €40 миллионов, но «Ювентус» надеется договориться о двухлетней аренде с правом выкупа. Официальные переговоры между клубами еще не начались.

Скамакка перешел из ПСВ U-19 в «Сассуоло» U-19 зимой 2017 года за €500 тысяч. В текущем сезоне Джанлука провел за итальянскую команду 19 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей.

Контракт игрока с «Сассуоло» рассчитан до лета 2025 года.

В активе Скамакки 2 матча за сборную Италии.

Источник — Gazzetta dello Sport

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности