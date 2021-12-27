Ювентус сделает все, чтобы подписать Скамакку

Туринский «Ювентус» сделает все возможное, чтобы подписать 22-летнего итальянского нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку в январе.

«Сассуоло» намерен выручить за футболиста €40 миллионов, но «Ювентус» надеется договориться о двухлетней аренде с правом выкупа. Официальные переговоры между клубами еще не начались.

Скамакка перешел из ПСВ U-19 в «Сассуоло» U-19 зимой 2017 года за €500 тысяч. В текущем сезоне Джанлука провел за итальянскую команду 19 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей.

Контракт игрока с «Сассуоло» рассчитан до лета 2025 года.

В активе Скамакки 2 матча за сборную Италии.