Радукану заключила спонсорский контракт с мобильным оператором

Это уже пятый крупный контракт 19-летней теннисистки после победы в Нью-Йорке

  • 27.12.2021 16:26
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Радукану заключила спонсорский контракт с мобильным оператором
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану заключила спонсорское соглашение с мобильным оператором Vodafone.

Британские СМИ сообщают, что 19-летняя теннисистка будет получать контракту три миллиона фунтов в год (3.56 млн евро). Роль и обязательства Радукану пока не названы.

Это уже пятый крупный спонсорский контракт Радукану с известными компаниями. После победы на Открытом чемпионате США Эмма начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines и Evian.

Также она станет самым молодым кавалером Ордена Британской империи.

Источник — Sport.ua

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