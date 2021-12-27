Радукану заключила спонсорский контракт с мобильным оператором

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану заключила спонсорское соглашение с мобильным оператором Vodafone.
Британские СМИ сообщают, что 19-летняя теннисистка будет получать контракту три миллиона фунтов в год (3.56 млн евро). Роль и обязательства Радукану пока не названы.
Это уже пятый крупный спонсорский контракт Радукану с известными компаниями. После победы на Открытом чемпионате США Эмма начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines и Evian.
Также она станет самым молодым кавалером Ордена Британской империи.
Источник — Sport.ua
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