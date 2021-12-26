Чемпионка US Open станет самым молодым кавалером Ордена Британской империи

Эмма Радукану получит награду из рук королевы Елизаветы II

  • 26.12.2021 17:43
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Чемпионка US Open станет самым молодым кавалером Ордена Британской империи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану станет кавалером Ордена Британской Империи.

Официально теннисистка получит награду на традиционных Новогодних Чествованиях, ее будет награждать королева Елизавета II. 

Отметим, что Радукану станет самым молодым членом Ордена Британской Империи в истории.

Ранее Эмма получила награду Спортсмен года по версии британской вещательной корпорации ВВС.

Источник — Mirror

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