Источник: Ризныком интересуются три европейских клуба

Голкипер «Ворсклы» не хочет оставаться в Украине

  • 27.12.2021 16:22
  • 1821 просмотр
  • 1 комментарий
Источник: Ризныком интересуются три европейских клуба
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

К 22-летнему украинскому голкиперу «Ворсклы» Дмитрию Ризныку проявляет интерес не только донецкий «Шахтер», но и польская «Легия», которая интересовалась переходом украинца до того, как положить глаз на другого украинца — Максима Коваля. Однако потянуть трансферную сумму голкипера сборной Украины поляки сейчас не в состоянии.

Не смогли убедить «Ворсклу» интересными предложениями по голкиперу два португальских клуба — «Белененсеш» и «Витория Гимарайнш». Сам вратарь склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру не в Украине.

Ризнык связан контрактом с «Ворсклой» до 30 июня 2024 года, и, в случае продажи, полтавчане хотят выручить за него как минимум €3 миллиона. Transfermarkt оценивает голкипера полтавчан в €2 миллиона.

В текущем сезоне Ризнык провел за «Ворсклу» 20 матчей во всех турнирах, где пропустил 23 мяча, 7 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 27.12.2021 16:30
    +2
    С пустого в пустое.Летом продадут за 3-4 ляма в Европу.Это уже так все знают.
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