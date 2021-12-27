Источник: Ризныком интересуются три европейских клуба

К 22-летнему украинскому голкиперу «Ворсклы» Дмитрию Ризныку проявляет интерес не только донецкий «Шахтер», но и польская «Легия», которая интересовалась переходом украинца до того, как положить глаз на другого украинца — Максима Коваля. Однако потянуть трансферную сумму голкипера сборной Украины поляки сейчас не в состоянии.

Не смогли убедить «Ворсклу» интересными предложениями по голкиперу два португальских клуба — «Белененсеш» и «Витория Гимарайнш». Сам вратарь склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру не в Украине.

Ризнык связан контрактом с «Ворсклой» до 30 июня 2024 года, и, в случае продажи, полтавчане хотят выручить за него как минимум €3 миллиона. Transfermarkt оценивает голкипера полтавчан в €2 миллиона.

В текущем сезоне Ризнык провел за «Ворсклу» 20 матчей во всех турнирах, где пропустил 23 мяча, 7 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.