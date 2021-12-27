Артем ДОВБИК: «Йовичевич знает украинский язык лучше меня»

Форвард «Днепра-1» высказался о главном тренере команды

  • 27.12.2021 14:57
  • 1033 просмотра
  • 6 комментариев
Артем ДОВБИК: «Йовичевич знает украинский язык лучше меня»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик высказался о главном тренере своей команды Игоре Йовичевиче.

– Йовичевич нас очень впечатлил в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет им лучше меня. Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми выражениями. Это очень впечатляет всех нас. 

– Какая его самая сильная сторона?
– Он профессионал. Он очень тщательно разбирает все команды, живет на базе. Йовичевич полностью вовлечен в футбол, в голове только он. Поэтому команда показывает такой результат. Он нам все правильно доносит, мы это улавливаем и все получается, - сказал Довбик.

Читайте также: ДОВБИК: «Все на фотосессии, а Марлос еще спит. Это такой человек просто»

Источник — BurBuzz

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 27.12.2021 15:11
    +9
    Хорват зміг, а дехто все життя живе в Україні...
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 27.12.2021 15:47
    0
    забаньте цього мудака Tridentglory
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 27.12.2021 15:43
    0
    Tridentglory, 27.12.2021 15:31
    Тьома, не пались хоть ти? Зачморят Петріоти та Джавеліни!
    Зачмирять тебе-хоча тебе і так все життя чмирять...
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 27.12.2021 15:42
    0
    Так он же закончил Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького .
    А Довбик - шо?
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
    GloryUkraine, 27.12.2021 15:40
    0
    Хоч би посоромився таке говорити.
    Ссылка
    Tridentglory
    Tridentglory, 27.12.2021 15:31
    -8
    Тьома, не пались хоть ти? Зачморят Петріоти та Джавеліни!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности