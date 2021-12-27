Ювентус нацелился на юную звезду Монако

Орельен Тчуамени может перейти в итальянский клуб

  • 27.12.2021 14:38
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Ювентус нацелился на юную звезду Монако
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» намерен выкупить контракт 21-летнего французского опорного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. Итальянский клуб считает этого футболиста одной из своих главных трансферных целей.

Тчуамени также интересуются другие европейские клубы. «Монако» хочет получить за своего футболиста не менее €50 миллионов.

Чтобы совершить сделку, «Ювентус» должен сначала избавиться от Артура и Аарона Рэмзи, чтобы сократить зарплатный фонд.

Тчуамени перешел в «Монако» из «Бордо» летом 2020 года за €18 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Монако» 28 матчей во всех турнирах, где забил два гола.

Контракт Тчуамени с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

Источник — Calciomercato

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