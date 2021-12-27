Известно, сколько пропустит Швед после тяжелого столкновения

В четвертьфинальном поединке Кубка Бельгии украинский полузащитник «Мехелена» Mарьян Швед после столкновения с вратарем «Эйпена» потерял сознание и получил тяжелые повреждения грудной клетки.

К счастью, обошлось без серьезных последствий из-за полученных повреждений. Состояние здоровья украинца уже не вызывает опасений, однако в сегодняшнем матче чемпионата Бельгии — с ФК «Серен Юнайтед» он сыграть не сможет.

По данным источника, ближайшие дни во время паузы в чемпионате Бельгии Швед проведет в Европе, восстанавливаясь после повреждений, поэтому на новогодние праздники в Украину ехать не будет.

Напомним, что «Мехелен» выкупил контракт Марьяна Шведа у шотландского «Селтика» и он принадлежит бельгийскому клубу до 30 июня 2024 года. Немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 1 миллион евро.