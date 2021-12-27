Металлист 1925 готов попрощаться с Протасовым

Полузащитник Евгений Протасов может покинуть «Металлист 1925» в зимнее трансферное окно.
У игрока действующий контракт с клубом, однако не исключено, если он найдет стоящий вариант, харьковчане отпустят его на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Протасов провел 15 матчей (0 голов) в Премьер-лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает правого вингера в 300 тысяч евро.
Напомним, ранее «Металлист 1925» рассказал о трансферных планах.
Источник — Footboom
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