Представители Ингульца стажировались в клубе Ла Лиги

Сергей Лавриненко и компания получили бесценный опыт

  • 27.12.2021 10:38
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Представители Ингульца стажировались в клубе Ла Лиги
© ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Команда из Петрово наладила сотрудничество с представителем Ла-Лиги - «Эльче». Делегация «Ингульца» побывала по приглашению испанской стороны в расположении клуба.

В ее состав входили первый вице-президент ФК - Николай Журило, главный тренер - Сергей Лавриненко, его помощник - Сергей Таран, игроки Младен Бартулович, Богдан Шуст, Владислав Лупашко. Было подписано соглашение о сотрудничестве между клубами.

Представители «Ингульца» имели возможность познакомиться с клубной инфраструктурой «Эльче», побывать на тренировках основного состава и воспитанников академии.

Также в один из дней они съездили в Барселону, где посетили академию знаменитого одноименного клуба.

Ранее сообщалось, что Бартулович и еще два игрока «Ингульца» могут вскоре завершить карьеру.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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