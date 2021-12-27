Представители Ингульца стажировались в клубе Ла Лиги

Команда из Петрово наладила сотрудничество с представителем Ла-Лиги - «Эльче». Делегация «Ингульца» побывала по приглашению испанской стороны в расположении клуба.

В ее состав входили первый вице-президент ФК - Николай Журило, главный тренер - Сергей Лавриненко, его помощник - Сергей Таран, игроки Младен Бартулович, Богдан Шуст, Владислав Лупашко. Было подписано соглашение о сотрудничестве между клубами.

Представители «Ингульца» имели возможность познакомиться с клубной инфраструктурой «Эльче», побывать на тренировках основного состава и воспитанников академии.

Также в один из дней они съездили в Барселону, где посетили академию знаменитого одноименного клуба.

Ранее сообщалось, что Бартулович и еще два игрока «Ингульца» могут вскоре завершить карьеру.