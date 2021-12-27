Бартулович и еще два игрока Ингульца могут вскоре завершить карьеру

В клубе из Петрово грядут серьезные кадровые изменения

  • 27.12.2021 04:21
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Бартулович и еще два игрока Ингульца могут вскоре завершить карьеру
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Уже в ближайшее время могут завершить выступления в составе «Ингульца» ветераны команды: 35-летние Младен Бартулович, сыгравший 12 матчей в осенней части сезона и забивший один гол, а также Богдан Шуст и Владислав Лупашко, защищавшие цвета петровчан в пяти и четырех поединках.

По данным источника, они останутся в структуре «Ингульца» и продолжат карьеру в роли тренеров. Хотя ситуация еще может измениться, если во время этапов подготовки к весенней части чемпионата УПЛ клубным селекционерам не удастся найти им равноценную замену.

В частности, президент клуба Александр Поворознюк сейчас ведет переговоры с руководством «Динамо» о переходе некоторых футболистов в команду из Петрово.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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