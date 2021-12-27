Артем ДОВБИК: «До 12 лет был знаком с Миколенко. Потом он уехал из Черкас»

Форвард «Днепра-1» рассказал о своем детстве в родном городе

  • 27.12.2021 10:19
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Артем ДОВБИК: «До 12 лет был знаком с Миколенко. Потом он уехал из Черкас»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о своем детстве в Черкассах и о тренировках вместе со звездным защитником киевского «Динамо».

– Ты один из звездных воспитанников черкасского футбола. В детстве не встречался на футбольных полях с Виталием Миколенко, Артемом Бондаренко?
– Конечно, мы встречались. 

– Вы, случайно, не с одного двора?
– Нет, мы все жили в разных районах. У Миколенко, кстати, район был такой же стремный, как у меня. Мы с ним ходили в одну спортивную школу. Он был там лет до 12, а потом перешел в РВУФК или «Динамо». До 12-13 лет я его помню в Черкассах, а потом он ушел и я его долго не видел. 

– В детстве ты занимался не только футболом, а еще какими-то единоборствами. Что это было?
– Я ходил на бокс. Двое моих друзей были боксерами, поэтому заходил к ним в зал. У одного были ключи от зала, он достиг неплохих результатов, до сих пор боксирует. Он брал ключи, мы заходили и тренировались, - сказал Довбик.

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Источник — BurBuzz

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