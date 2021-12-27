Снова без форварда. Манчестер Сити зимой не усилит атаку

Гвардиола уверен, что нового игрока в атаку не будет

  • 27.12.2021 08:47
  • 397 просмотров
  • 1 комментарий
Снова без форварда. Манчестер Сити зимой не усилит атаку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Хосеп Гвардиола уверен, что в январе «Манчестер Сити» не будет подписывать форварда, несмотря на проблемы в атаке и сложный календарь.

«Мы продаем Феррана Торреса в «Барселону», но форварда подписывать в январе не будем. Хотя календарь у нас очень сложный», - сказал Гвардиола.

Тренер добавил, что зимой вообще не ждет усиление состава.

Источник — BBC

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr
    zhyr, 27.12.2021 09:37 (изменен)
    +1
    Ставте опорного в напад. Перевірена, робоча схема))))
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