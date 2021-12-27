Снова без форварда. Манчестер Сити зимой не усилит атаку

Наставник Хосеп Гвардиола уверен, что в январе «Манчестер Сити» не будет подписывать форварда, несмотря на проблемы в атаке и сложный календарь.
«Мы продаем Феррана Торреса в «Барселону», но форварда подписывать в январе не будем. Хотя календарь у нас очень сложный», - сказал Гвардиола.
Тренер добавил, что зимой вообще не ждет усиление состава.
Источник — BBC
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