Снова без форварда. Манчестер Сити зимой не усилит атаку

Наставник Хосеп Гвардиола уверен, что в январе «Манчестер Сити» не будет подписывать форварда, несмотря на проблемы в атаке и сложный календарь.

«Мы продаем Феррана Торреса в «Барселону», но форварда подписывать в январе не будем. Хотя календарь у нас очень сложный», - сказал Гвардиола.

Тренер добавил, что зимой вообще не ждет усиление состава.