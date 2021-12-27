Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Матч Украина – Россия? Эти вещи для меня непонятны»

Специалист рассказал, скучает ли он по матчам между Россией и Украиной

  • 27.12.2021 05:40
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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Матч Украина – Россия? Эти вещи для меня непонятны»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Калиниченко

Экс-игрок «Днепра», московского «Спартака» и «Таврии» Максим Калиниченко заявил, что не скучает по матчам между Украиной и Россией. По его словам, стоит ностальгировать о чем-то более приземленном.

«Не могу сказать, что я по чему-то скучаю. Я живу настоящим. Поэтому скучать по тому, что когда-то было, у меня не получается.

Я скучаю по городам и странам, в которые не могу попасть из-за проклятой пандемии. А по поводу матчей России и Украины. Я понимаю, что это не вопрос ближайшего будущего. Нужно мечтать о чем-то более приземленном, а эти вещи для меня непонятны», - заявил Калиниченко.

Напомним, Калиниченко завершил карьеру футболиста в 2014 году. В составе национальной команды Украины полузащитник провел 47 матчей и забил семь мячей.

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Источник — Рейтинг букмекеров

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