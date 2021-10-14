КАЛИНИЧЕНКО: «Не думаю, что какой-то шейх в угаре купит российский клуб»

Специалист оценил возможность приобретения клубов из Восточной Европы иностранными инвесторами

  • 14.10.2021 08:15
  • 1189 просмотров
  • 2 комментария
КАЛИНИЧЕНКО: «Не думаю, что какой-то шейх в угаре купит российский клуб»
© sport24.ru. Максим Калиниченко

Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко поделился своим мнением на тему покупки российских клубов иностранными инвесторами.

«Шейхи хотят покупать топовые клубы Европы. Я не думаю, что какой-то шейх в угаре начнет вдруг болеть за клуб не только из России, но и из Восточной Европы. Чтобы это произошло, человек должен, условно говоря, учиться в одной из этих стран, а после резко разбогатеть. Я не понимаю, как это возможно. Если искать таких покупателей, то можно найти каких-то инвесторов, которым деньги некуда девать, и они захотят инвестировать.

Арабские инвесторы не просто дарят деньги, они еще хотят зарабатывать на этом. Сторонних покупателей очень тяжело заинтересовать в нашем футболе, потому что футбол не очень прибыльное дело для наших широт. Тут разговор может идти только про спонсирование, но кто будет просто давать, не желая ничего в ответ?» - сказал Калиниченко.

Напомним, недавно фонд из Саудовской Аравии приобрел английский «Ньюкасл».

Источник — Metaratings.ru

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.10.2021 08:27
    +2
    Шейху попросту не даст ничего купить кооператив Озеро, который держит в заложниках целую страну. На данный момент осталось только 3 вуза, которые в большей мере являются независимыми от государства и сюрпрайз - их щимят по полной программе. Одному вузу не давали преподавать целый год по сфабрикованным делам. Сейчас взялись за ректора другого универа, приписали растрату в 20 миллионов рублей (хахаха, 20 миллионов, у Рогозина зарплата 90 млн рублей в год). Среди СМИ не осталось ни одного значимого независимого издания, всем мелким привесили недавно изобретенный статус иноагента (врага народа), что не дает им заполучить российского рекламодателя, то есть прикрыли средства для существования и они ушли в телеграмы.
    Калиниченко сам в угаре и не понимает как все устроено в путинской России.
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    dd dent
    online
    dd dent, 14.10.2021 09:22
    +1
    Коню понятно, на фиг им лезть в то болото, хотя там и так крутятся нормальные $, но абс не в коня корм, а так то рашинский какой олигарх мог бы взять, но м они предпочитают всякие Челси с монаками
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