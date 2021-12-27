Брендан РОДЖЕРС: «Вторая половина матча была очень обнадеживающей»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (3:6) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Очевидно, что старт матча не совсем удался. Но такого можно было ожидать. В перерыве я спросил игроков: можем ли мы выиграть второй тайм, можем ли подобраться к ним поближе?

Самым важным фактором было не терять физическую и моральную устойчивость. И они не утратили ее. При счете 3:4 мы ошиблись при стандарте. У нас было два отличных момента при счете 3:5.

Вторая половина матча была очень обнадеживающей, хотя мы, конечно, не очень рады поражению», - сказал Роджерс.